Операторы украинских дронов, которые участвуют в боевых действиях под Артемовском, потеряли около 100 аппаратов из-за воздействия неизвестной системы радиоэлектронной борьбы, рассказал портал “Военное обозрение”.

Для Киева это весьма серьезная потеря, так как дроны не только проводили разведку, но и корректировали огонь артиллерийских установок. Сейчас использовать их для таких целей не получается, так как не долетая до российских позиций, беспилотники вдруг выходят из под контроля операторов. Это подтверждается и многочисленными показаниями военнопленных ВСУ.

По мнению украинских командиров, российские ВС задействуют портативные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые настраиваются на частоту БПЛА и принудительно приземляют их в местах, недоступных для боевиков ВСУ. О подобных потерях неоднократно заявляли боевики 93-й, 53-й и 63-й бригад, которые не могут понять, куда деваются десятки дронов.