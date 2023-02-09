ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Операторы украинских дронов, которые участвуют в боевых действиях под Артемовском, потеряли около 100 аппаратов из-за воздействия неизвестной системы радиоэлектронной борьбы, рассказал портал “Военное обозрение”.

Для Киева это весьма серьезная потеря, так как дроны не только проводили разведку, но и корректировали огонь артиллерийских установок. Сейчас использовать их для таких целей не получается, так как не долетая до российских позиций, беспилотники вдруг выходят из под контроля операторов. Это подтверждается и многочисленными показаниями военнопленных ВСУ.

По мнению украинских командиров, российские ВС задействуют портативные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые настраиваются на частоту БПЛА и принудительно приземляют их в местах, недоступных для боевиков ВСУ. О подобных потерях неоднократно заявляли боевики 93-й, 53-й и 63-й бригад, которые не могут понять, куда деваются десятки дронов.

Вам может понравиться

WSJ: КНР превосходит США по числу ядерных боеголовок

Властям США придётся приложить больше сил для сдерживания Китая. Американские военные уведомили Конгресс о том, что КНР превосходит Соединённые Штаты по числу наземных ракетных установок межконтинентальной дальности. Об этом пишут

Речь идет не об истребителях F-16 на службе ВСУ, а о завоевании превосходства в воздухе

Российские радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы С-400 “Триумф”, “Бук”, “Тор” и прочие являются главной причиной, по которой Киев до сих пор не получил истребители F-16, пишет американское издание The Spectator.

Артиллеристы ЗВО подавляют атаки ВСУ 3-5 снарядами по 15-20 раз в сутки

Киев активизировал действия своей армии и пытается прорвать российскую оборону в зоне СВО. Командир одного из расчетов артиллерийской установки “Мста-Б” рассказал, что ежедневно приходится выезжать на огневые позиции до 20