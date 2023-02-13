Российская армия готова встретить тяжёлые западные танки на поле боя. Она будет уничтожать их своими лучшими снарядами. Об этом пишет издание Military Watch (MW) – передаёт портал “ПолитРоссия”.

В публикации отмечается, что новые российские танки уже комплектуются мощными бронебойными снарядами. К примеру, “Свинец-2” способен пробивать броню толщиной до 830 миллиметров на расстоянии до двух километров. Ранее эти снаряды в зоне проведения специальной военной операции не использовали, поскольку в них не было смысла – на вооружении ВСУ находилась устаревшая советская техника, которую нейтрализовали другими боеприпасами. MW уверяет: новейших боеприпасов в арсеналах российской армии достаточно, чтобы встретить натовскую тяжёлую технику.

В январе западные партнёры Киева заявили, что передадут Украине тяжёлые танки. Среди них немецкие Leopard 2, американские Abrams, британские Challenger 2 и так далее. Вероятно, техника появится на полях сражений через несколько месяцев.