Издание Military Watch (MW) разъяснило главную проблему с танками Leopard 1, которые Берлин передаст Киеву. Об этом пишет РИА “Новости”.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что власти Германии согласовали передачу почти 90 танков Leopard 1 Украине. Но боеприпасов для них ограниченное количество. Их нет и на Украине, говорится в публикациях СМИ.

Дело в том, что “первые леопарды” используют исключительно снаряды калибра 105 миллиметров. Такие были в ходу до 80-х годов прошлого столетия. Но ещё 40 лет назад западные страны перешли на 120-миллиметровые орудия для танков. За прошедшее время число устаревших снарядов сильно сократилось и их уже не производят.

Ещё одной слабостью Leopard 1 эксперты MW назвали конструкцию основного орудия танка. Специалисты уверяют, что она уже давно устарела и по своим характеристикам сильно уступает современным аналогам.

Всё вместе этом может стать большой проблемой для ВСУ при эксплуатации танков, резюмирует MW.