ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аналитики американского издания Military Watch (MW) назвали 5 самых опасных бомбардировщиков мира. В их числе два находятся на вооружении Воздушно-космических сил России. Перевод информационного материала публикует портал “ИноСМИ”.

В топе самых опасных оказались российские ракетоносцы Ту-160 “Белый лебедь” и турбовинтовой Ту-95.

Среди основных достоинств “Белого лебедя” западные аналитики назвали его скорость, которая превышает 2 числа Маха, а также дальность нанесения ударов. Она составляет до 5 тысяч километров благодаря использованию крылатых ракет Х-101/102. Это вооружение успешно применялось в конфликтах в Сирии и на Украине. Современные Ту-95, которые стоят на вооружении ВКС России, эксперты также посчитали одними из самых мощных бомбардировщиков. Среди преимуществ этих ракетоносцев – относительно небольшие размеры, высокая дальность полётов и поражения целей.

В список самых опасных бомбардировщиков попали также американские B-52H и B-2, а также китайский H-6N.

Вам может понравиться

Гагин: ВС России взяли Артемовск в полукольцо и готовятся к удару в западной части

Российские ВС рано или поздно освободят Артемовск, это только вопрос времени. Однако торопиться с установлением контроля над городом пока не стоит, уверен советник главы ДНР Ян Гагин. Он рассказал изданию

Марочко: ВСУ выбрали тактику беспокоящего огня на купянском и краснолиманском направлениях

ВСУ сразу на нескольких участках линии соприкосновения задействуют тактику «беспокоящего огня». Они активно используют пикапы с противотанковыми и переносными зенитными ракетными комплексами, западными минометами и гранатометами, пулеметами. Постоянно перемещаясь, боевики

ВСУ нанесли удар из нового оружия по городам ДНР, включая Мариуполь

В ночь на 22 февраля ВСУ обстреляли Донбасс новыми западными боеприпасами для РСЗО HIMARS. По предположениям экспертов, удары наносились «умными бомбами» GLSDB с дальностью поражения целей до 150 километров. Массированная