Аналитики американского издания Military Watch (MW) назвали 5 самых опасных бомбардировщиков мира. В их числе два находятся на вооружении Воздушно-космических сил России. Перевод информационного материала публикует портал “ИноСМИ”.

В топе самых опасных оказались российские ракетоносцы Ту-160 “Белый лебедь” и турбовинтовой Ту-95.

Среди основных достоинств “Белого лебедя” западные аналитики назвали его скорость, которая превышает 2 числа Маха, а также дальность нанесения ударов. Она составляет до 5 тысяч километров благодаря использованию крылатых ракет Х-101/102. Это вооружение успешно применялось в конфликтах в Сирии и на Украине. Современные Ту-95, которые стоят на вооружении ВКС России, эксперты также посчитали одними из самых мощных бомбардировщиков. Среди преимуществ этих ракетоносцев – относительно небольшие размеры, высокая дальность полётов и поражения целей.

В список самых опасных бомбардировщиков попали также американские B-52H и B-2, а также китайский H-6N.