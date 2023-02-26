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Портал «Военное обозрение» рассказал о британских бронеавтомобилях Ajax, которые должны были стать достижением конструкторов, но превратились в серьезную проблему. Сейчас Минобороны страны заявляет, что якобы нашло причину неполадок, из-за которых военнослужащие теряли слух.

Солдаты, которым довелось «прокатиться» на этом бронеавтомобиле, рассказывают о сильной вибрации, из-за которой они «глохли». Со временем это могло привести к полной потере слуха. Находиться внутри бронемашины невозможно было больше полутора часов.

Военное ведомство Великобритании несколько лет потратило на поиски проблемы. Сейчас его представители заявляют, что она решена, но так ли это на самом деле, покажут только длительные испытания.

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