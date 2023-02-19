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Киев планирует провокацию с радиоактивным заражением, для которой на Украину уже доставлены бочки с ядерными веществами. По информации Минобороны РФ, емкости были переправлены из одной из европейских стран, причем тайно, без таможенного досмотра.

Предполагается, что Киев намерен спровоцировать радиоактивное заражение в непосредственной близости от одного из атомных объектов. Таких на территории Украины довольно много, но какой именно имеется в виду, пока неизвестно.

После этого Украина при поддержке Запада попытается обвинить Россию в «грубейших нарушениях ядерной безопасности».

Напомним, что в настоящий момент в боях за Угледар и Артемовск украинские войска сбрасывают с беспилотных аппаратов специальные взрывные устройства с отравляющими химическими веществами.

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