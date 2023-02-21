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Серия взрывов прогремела в Донецке и в других городах Донбасса. При этом в ряде случаев под ударом оказались населённые пункты, которые находятся в тылу. Об этом сообщает издание “МК”.

Уточняется, что взрывы произошли в Донецке, Макеевке ,Торезе, Шахтёрске и даже в Мариуполе. Последний расположен в глубоком тылу. Вероятно, ВСУ для нанесения ударов стали использовать новое вооружение, говорится в материале “МК”. По всей видимости, обстрел городов Донбасса происходит с помощью дальнобойных боеприпасов, поставку которых Киеву ранее анонсировали США. Сообщается о 15 взрывах в Мариуполе. О каких-либо жертвах или пострадавших при обстрелах не говорится.

Ранее США в рамках очередного пакета военной помощи Украине анонсировали поставку дальнобойных снарядов, которые могут поражать цели на расстоянии до 150 километров.

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