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На Западе признают колоссальные потери украинской армии, которые постоянно пытается скрыть Киев. По данным западных экспертов Киев потерял около 257 тысяч военнослужащих.

Российские аналитики считают, что и это число не отображает реальность. Не исключено, что Киев потерял убитыми до 300 тысяч бойцов и еще около полумиллиона получили серьезные ранения. Такое предположение выдвинул в беседе с журналистами “Московского комсомольца” военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Еще один аналитик Алексей Леонков подсчитал заявления украинских граждан о пропавших без вести родственниках. Их около 350 тысяч поэтому несложно предположить, что реальные потери еще больше.

Напомним, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что в Артемовске ВСУ несут огромные потери, но сдавать город Киев не собирается.

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