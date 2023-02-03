Дочь одного из украинских военнослужащих рассказала о жутких условиях, в которые попадают солдаты ВСУ сразу после мобилизации. Она пояснила, что ее отец был мобилизован 14 января и через два дня уже попал в Бахмут. Ни о какой подготовке, разумеется, речи даже не шло.

Бойцов перебросили в “горячую точку” и просто оставили там на произвол судьбы без еды, воды и дров.

«Про них просто забыли. Когда дозвонились до командования, там ответили что-то невнятное», – написала девушка в социальных сетях.

Подобные истории, сообщает издание “Московский комсомолец”, совсем не редкость. Об ужасных условиях рассказывают не только родственники военнослужащих, но и сами украинские боевики.

Так, бойцов с осколочными ранениями, размеры которых составляют меньше пятикопеечной монеты, оперируют прямо на поле боя в жуткой антисанитарии. В госпиталь их приказано не отправлять. Также никто даже не думает о нормальном питании и снабжении военнослужащих. Киев просто набирает “мясо”, удел которого – перейти в категорию “двухсотых”.