Военный эксперт Михаил Звинчук в своем телеграм-канале “Рыбарь” прокомментировал нанесенный 10 февраля удар по мосту через Днестровско-Цареградское гирло в Затоке Одесской области.

Он пояснил, что это сооружение чрезвычайно важно для Украины. Оно связывает Одессу с западной частью региона. Имеется и альтернативная дорога, однако она значительно протяженнее и имеет 8 километровый участок, находящийся на молдавской территории, передает “Московский комсомолец”.

На видеозаписи подрыва моста видно, что повреждена опора сооружения, ремонт которой может занять немало времени. В течение которого Киеву придется искать другие логистические маршруты для поставок западного оружия.

Также Звинчук отметил, что удар по мосту продемонстрировал наличие у России нового оружия – надводных беспилотников, которые в ходе СВО еще не применялись.