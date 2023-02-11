Польский Жешув превратился в большой оружейный хаб для Украины, в котором регулярно приземляются военно-транспортные самолеты из разных стран НАТО. Они доставляют сюда технику и вооружение, которые потом переправляются в Киев. Военный эксперт Рустем Клупов рассказал изданию “Московский комсомолец”, имеет ли смысл России наносить удар по этому городу.

Он обратил внимание на достаточно мощную систему противовоздушной обороны, которая защищает Жешув. По словам Героя России, поляки подозревают, что их действия совсем не нравятся РФ. И ожидают ракетного удара.

Клупов отметил, что основу ПВО составляют комплексы “Пэтриот” американского производства, которые вполне способны справиться с противоракетной обороной. Но у них есть одна особенность конструкции, опасная для России. Специальные контейнеры, разработанные американскими инженерами, позволяют превратить их в ракетные установки, запускающие боезаряды “Томагавк” с дальностью более 2600 километров. То есть, теоретически они вполне могут достать до российских рубежей.

По мнению эксперта, действия Польши и ее непрекращающиеся заявления делают страну следующей целью ВС РФ. Однако в настоящий момент главной задачей все же является искоренение нацистского режима на Украине.