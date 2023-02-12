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Издание “Московский комсомолец” прокомментировало очередной массированный ракетный удар по Украине 10 февраля. Авторы публикации пояснили, что ВС РФ задействовали не только более эффективную тактику, но еще и применили принципиально новый вид вооружения.

С ночи первые удары по целям нанесли барражирующие боеприпасы, которые также вынудили запустить украинские комплексы ПВО и вскрыли их местоположения. С утра 10 февраля корабли Черноморского флота и бомбардировщики начали пуск ракет.

Киев по своему обыкновению заявил, что ПВО не удалось перехватить всего 10 боезарядов, однако при этом сообщил о 30 пораженных целях. То есть, в очередной раз соврал. Также украинские военные заявили, что ВС РФ выпустили 35 ракет комплекса С-300 по наземным целям, причем ни один из этих боезарядов перехватить не удалось.

Кроме того, 10 февраля был впервые использован надводный беспилотник, который снес опору моста в Затоке Одесской области. Ранее ВСУ заявляли, что только в их распоряжении имеются компактные морские дроны, однако сейчас ситуация изменилась.

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