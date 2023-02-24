Чтобы у Киева появился хотя бы мизерный шанс на победу, вся Украина должна «пахать», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции. Он также отметил, что «лузеров никто не любит».

По словам президента Зеленского, уверенность в бой дают только победы. Впрочем, добиться каких-либо успехов Киев не может с сентября прошлого года, поэтому об уверенности говорить точно не украинскому лидеру.

Еще одно заявление Зеленского было о «не до конца сформированном» ударном кулаке «партнеров». Скорее всего, он имел в виду неспособность Украины, а также Соединенных Штатов привлечь на свою сторону Африку и Латинскую Америку, передает “Московский комсомолец”.

Украинский лидер продолжает жить иллюзиями и делать заявления, очень далекие от реальности. Потому что даже западное вооружение и армия, фактически созданная Североатлантическим альянсом с нуля, не способна ничего противопоставить ВС РФ.