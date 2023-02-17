Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд назвала военные объекты ВС РФ на территории Крыма «законными целями для ВСУ» и сообщила о разрешении Вашингтона наносить удары по полуострову. Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал, как Россия будет противостоять гипотетическим попыткам противника напасть на Крым.

Он сразу отмел возможность вторжения украинской армии на полуостров, отметив, что Киев может только обстреливать его территорию. Сейчас он запускает беспилотники, но ПВО их сбивает. То же самое ожидает и дальнобойные ракеты, если они появятся в распоряжении ВСУ.

«У нас в Крыму развернуто несколько соединений ПВО, ВВС, армейский корпус, береговые части, Черноморский флот, имеющий на вооружении «Ониксы», противокорабельные ракеты и комплексы ПВО», – напомнил Хатылев.

Он также отметил, что все вышеперечисленное позволит не допустить серьезных ударов по полуострову. Что касается вторжения, то ВСУ нужно сперва прорвать оборону российских войск в Запорожской области, что является практически невыполнимой задачей.