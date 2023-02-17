ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд назвала военные объекты ВС РФ на территории Крыма «законными целями для ВСУ» и сообщила о разрешении Вашингтона наносить удары по полуострову. Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал, как Россия будет противостоять гипотетическим попыткам противника напасть на Крым.

Он сразу отмел возможность вторжения украинской армии на полуостров, отметив, что Киев может только обстреливать его территорию. Сейчас он запускает беспилотники, но ПВО их сбивает. То же самое ожидает и дальнобойные ракеты, если они появятся в распоряжении ВСУ.

«У нас в Крыму развернуто несколько соединений ПВО, ВВС, армейский корпус, береговые части, Черноморский флот, имеющий на вооружении «Ониксы», противокорабельные ракеты и комплексы ПВО», – напомнил Хатылев.

Он также отметил, что все вышеперечисленное позволит не допустить серьезных ударов по полуострову. Что касается вторжения, то ВСУ нужно сперва прорвать оборону российских войск в Запорожской области, что является практически невыполнимой задачей.

Вам может понравиться

“РВ” показало кадры уничтожения американской гаубицы с помощью российского БЛПА

Беспилотные летательные аппараты (БЛПА) ВС РФ продолжают эффективно применять в зоне специальной военной операции. Издание “Русская Весна” (“РВ”) показало кадры, как дроны “Ланцет” уничтожают вражескую технику. В публикации – два

В Индийском океане пройдут совместные военные учения России, ЮАР и КНР

Фрегат “Адмирал флота Советского Союза Горшков” примет участие в военных учениях, которые стартуют 17 февраля в Индийском океане у побережья Южно-Африканской Республики. Кроме России и ЮАР в них примут участие

НАТО меняет планирование, увеличивает производство боеприпасов для Украины и хочет расшириться к осени

Североатлантический альянс намерен уже к осени принять в свои ряды Швецию и Финляндию, а уже сейчас повысить нагрузку на военно-промышленный комплекс, чтобы увеличить объем производства боеприпасов, рассказал генеральный секретарь НАТО