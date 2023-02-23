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Пограничники Белоруссии рассказали о «девиантном» поведении украинских военных, показывающих угрожающие и неприличные жесты. Боевики ВСУ минируют территории на своих рубежах и когда замечают наблюдение, демонстрируют угрозы, размахивая руками.

Издание «Московский комсомолец» опубликовало видео, подтверждающее слова белорусских пограничников. На кадрах один из украинских боевиков в маске с изображением черепа показывает обе руки сжатые в кулак с оттопыренными средними пальцами. Также он демонстрирует жест перерезания горла.

Напомним, ВСУ ожидают «нападения» со стороны Белоруссии и поэтому демонстративно минируют приграничные территории. На одной из записей видно, как они устанавливают предметы, напоминающие противопехотные мины.

Кроме того, боевики уже взорвали все мосты на дорогах, ведущих из Беларуси на Украину.

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