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Вопреки заявлению президента Украины Зеленского о нежелании отводить войска из Артемовска, бывший народный депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что украинский лидер все же согласился это сделать. На него надавили кураторы из США, уверен экс-парламентарий.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что у Киева действительно нет другого выхода, как оставить Артемовск. В ситуации с огромными потерями и нехваткой боеприпасов ВСУ начнут отступление уже в ближайшие дни. Также бывший офицер спецназа рассказал, какие перспективы это открывает перед российскими ВС.

Он считает, что на освобождении Артемовска останавливаться не стоит. Необходимо уничтожать противника, продвигаясь вслед за отступающей украинской армией, и наносить удары по Марьинке и Авдеевке. Выбив оттуда противника, можно прекратить обстрелы Донецка, после чего двигаться в любом направлении, включая Славянск с Краматорском и Харьков.

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