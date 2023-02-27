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На территории ЛНР появилось еще одно подразделение, созданное из украинских военнопленных. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, каким образом формируются подобные подразделения и на каких условиях в них принимают бывших боевиков.

Обязательное условие – отсутствие «темных пятен» в биографии, к которым относятся членство в националистических организациях, а также совершенные военные преступления. Информация о пленных тщательно изучается, поэтому скрыть какие-либо детали практически невозможно.

Еще одно условие – это отказ от гражданства Украины и получение российского паспорта. То есть, бывшие военнослужащие ВСУ подписывают контракт на службу как граждане РФ со всеми вытекающими последствиями.

Матвийчук отметил, что никто не может гарантировать переход военнослужащих новых подразделений вновь на сторону ВСУ. Однако скорее всего этого не произойдет. Они несут ответственность за предательство и дезертирство. Также у пленных остаются определенные ограничения.

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