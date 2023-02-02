Турция входит в состав Североатлантического альянса, что может создать серьезные проблемы для добровольцев из этой страны, прибывших в зону специальной военной операции, считает военный аналитик Юрий Лямин.

Он напомнил, что бойцы поступили в распоряжение батальона имени Судоплатова в Запорожской области и сейчас проходят боевую подготовку. Они стремятся помочь российским ВС победить поднявший голову на Украине нацизм, защитить от него мир. Ничего удивительного в этом нет, отметил Лямин, но пояснил, что в ряде стран добровольцы могут подвергнуться уголовному преследованию уже после окончания СВО.

Эксперт рассказал, что хорошие отношения между РФ и Турцией не отменяют того факта, что Анкара входит в НАТО. Поэтому в отношении добровольцев по возвращению домой могут быть заведены уголовные дела за наемничество.