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Передача Киеву боеприпасов GLSDB с дальностью более 100 километров, может осложнить ситуацию в зоне СВО для ВС России, предположил военный историк Юрий Кнутов. Он пояснил, что Киев с использованием этих боеприпасов получит возможность наносить удары по артиллерийским складам и объектам тыловой инфраструктуры.

“Это фактически гибрид. Он создан на основе планирующей корректируемой авиабомбы GBU-39 с достаточно высокой точностью наведения, способной с помощью крыльев пролететь расстояние в 110 километров”, – цитирует Кнутова “Московский комсомолец”.

Эксперт отметил, что такими бомбами Киев сможет атаковать не только ближние тылы с применением РСЗО HIMARS, но еще и наносить удары по Курской и Белгородской областям и по Крымскому полуострову. Но до Санкт-Петербурга и Москвы ВСУ достать не смогут.

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