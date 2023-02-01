В Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях идет активная подготовка ВСУ к намеченной на март-апрель “Крымской кампании”. Ее план разрабатывается Киевом под руководством кураторов из Пентагона, пишет издание “Московский комсомолец.

Среди задач готовящегося наступления – захват Запорожской атомной электростанции, а также всего левобережья. В Киеве уже заявили, что генерал Залужный, занимающий пост главнокомандующего ВСУ, намерен “поджечь весь левый берег Днепра” с тем, чтобы выйти к Крымскому полуострову.

Сейчас боевики ВСУ в Херсоне собирают понтонные мосты для форсирования реки, а также концентрируют в городе легкую бронетехнику, которая будет задействована в операции. Одновременно с этим готовится десант в Запорожье, Никополе, Марганце и том же Херсоне, который должен поддержать наступление.