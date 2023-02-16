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Россия готовит свои войска к «большому рывку» в рамках специальной военной операции на Украине, пишет британское издание Newsweek со ссылкой на свои источники в разведке Mi6.

Разведчики рассказали журналистам, что одной из целей ВС РФ будет продвижение на Запад через реку Жеребец на территории Запорожской области. Они планируют полномасштабное наступление, которое начнется в ближайшее время.

Эксперты считают, что переход к «большому рывку» Россия наметила на 24 февраля. Именно в этот день год назад началась специальная военная операция.

Напомним, ранее западные эксперты заявили о стягивании российской авиации к границам страны для начала большого наступления. По их мнению, самолеты и вертолеты ВКС атакуют все украинские системы ПВО и нанесут удары по объектам военной инфраструктуры, после чего в дело вступят пехота и мотострелковые подразделения.

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