На Украине очень много польских наемников, которые скорее всего являются бойцами регулярных подразделений своей армии. Они действуют в бою достаточно профессионально, но в общем все-таки «не вывозят», рассказал изданию “Московский комсомолец” российский военный с позывным «Кот».

Он пояснил, что в ближнем бою с применением стрелкового оружия поляки, как и другие иностранные наемники, предпочитают спасаться бегством. Но до тех пор, пока они остаются под прикрытием артиллерии, ведут себя довольно смело.

«Кот» отметил, что далеко не всегда появляется возможность подобраться к противнику на расстояние около 50 метров, чтобы вступить в ближний бой. Но если это получается, польские боевики бросают все и убегают. Не исключено, что причиной этого является отсутствие у них какой-либо мотивации.