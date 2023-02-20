Россия уже начала наступление, но ведет «игру на истощение» украинских войск, заявил американский эксперт Майкл Кофман. Он добавил, что ВС РФ справляются с текущими задачами, хотя до сих пор не вводили в бой резервы.

Украинской армии совсем скоро придется оставлять Артемовск и уходить на последние рубежи в Славянске и Краматорске. Они будут существенно ослаблены попытками сдержать натиск ВС РФ, что позволит России начать крупномасштабное наступление на эти населенные пункты, передает “Московский комсомолец”.

Если же оно вдруг провалится, строит предположения Кофман, Россия может провести еще одну волну мобилизации и после нее дожать противника.

Киев весной может попытаться начать наступление, но ВСУ не смогут прорвать российскую оборону и понесут крупные потери при контратаках ВС РФ. Сейчас, по мнению аналитика, у России достаточно сил, чтобы не допустить истощения фронта, как это было осенью прошлого года в Харьковской области.