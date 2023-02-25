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В небе над Донецкой народной республикой российские ВКС сбили два украинских боевых самолета, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что речь идет об истребителе МиГ-29 и фронтовом бомбардировщике Су-24. Эти воздушные машины были уничтожены ракетами класса «воздух-воздух» над населенными пунктами Димитров и Родовка в ДНР.

Кроме того, Конашенков сообщил об украинском штурмовике Су-25. Этот самолет сбила система противовоздушной обороны ВС РФ над Херсонской областью.

Напомним, что Киев пытается выпросить у Запада истребители F-16, однако пока ни США, ни Германия не намерены предоставлять ВСУ боевую авиацию. Согласно заявлению главы Госдепа Энтони Блинкена, время для этого пока не пришло.

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