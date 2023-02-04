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Произведен очередной обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. Благодаря этому домой вернулись 63 военнослужащих ВС РФ, сообщает Минобороны страны.

Также в ведомстве отметили, что в ходе этого обмена на родину приехали “лица чувствительной категории”, в переговорах по обмену которых участвовали представители руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, уже успели связаться с родственниками, а также получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщала, что Киев нарушает договоренности и нарочно затягивает процесс обмена пленными. Также она уведомляла, что в последние дни января обсуждала со своим коллегой с Украины списки военнопленных, которые имеют тяжелые ранения.

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