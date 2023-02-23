Россия продолжит уведомлять США о количестве носителей ядерных боезарядов, как того требует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующие соглашения исполнялись с 1988 года и будут исполняться в дальнейшем. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин, выступая в Госдуме, – передаёт РИА “Новости”.

Ильин пояснил, что указанные действия необходимы, чтобы стратегическая стабильность сохранялась. Обмен уведомлений о количестве носителей боезарядов нужен, чтобы исключить ложные срабатывания, отметил генерал-майор.

Ранее президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает своё участие в СНВ-3. Однако окончательно из Договора не выходит. Это означает, что Россия готова нарастить потенциал ядерного сдерживания. СНВ-3 предусматривает, что стороны (Россия и США) обязуются иметь на вооружении определённое число межконтинентальных баллистических ракет, пусковых установок, ракет на подводных лодках и так далее.