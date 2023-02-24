Украинские ВС проводят учение в непосредственной близости от границы с Приднестровьем. Всего в нескольких километрах от нее развернуты крупные подразделения, имеющие на вооружении бронетранспортеры, артиллерийские установки, танки и БМП, сообщает Минобороны РФ.

Ведомство не исключает риска нападения ВСУ на Приднестровье. Косвенными признаками, указывающими на это, являются все более настойчивые заявления Молдавии о необходимости вывода российских миротворческих сил из непризнанной республики, а также учения, которые Кишинев проводит у границ ПМР.

«В Сети появляется всё больше информации о концентрации украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Допускается, что целью возможной провокации ВСУ может стать знаменитое село Колбасна, а точнее — гигантский склад боеприпасов в этом районе. Учитывая заявления Зеленского и Санду о возможной «дестабилизации Молдавии», а также слова Байдена о поддержке Санду и планов нового премьера республики по «демилитаризации Приднестровья» — обострения в регионе исключать нельзя», – сообщил на одном из эфиров телеведущий Владимир Соловьев.

Киев не комментирует возможное вторжение ВСУ в ПМР, однако подобные риски существуют и игнорировать их нельзя. Для украинской армии склад с боеприпасами, упомянутый выше, является возможностью “утолить снарядный голод”, с которым она столкнулась на юге и востоке.