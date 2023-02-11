Очередная серия ракетных ударов по Украине позволила заблокировать поставки западного оружия, а также переброску техники, вооружений и личного состава ВСУ на передовую, пишет издание “Спутник”.

Отмечается, что ряд ударов по железнодорожной и энергетической инфраструктуре остановил движение эшелонов, что не позволяет Киеву отправлять оружие и боеприпасы в зону боевых действий.

Кроме того, поражены как энергетические объекты, так и предприятия военно-промышленного комплекса, которые осуществляли производство БПЛА и боеприпасов, а также выполняли ремонт бронетехники и тяжелого вооружения для ВСУ.

Напомним, что удары по разным регионам Украины наносились дронами-камикадзе “Герань-2” и крылатыми ракетами с ночи и до позднего вечера 10 февраля.