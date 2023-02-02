Минобороны РФ показало боевую работу самоходных артиллерийский установок “Мста-С” по уничтожению замаскированных позиций украинской армии. Отмечается, что расстояние до целей составляет примерно 30 километров.

Для ударов по противнику российские военные применяют осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы, уничтожая не только скопления живой силы и техники, но и целые укрепрайоны, опорные и командные пункты, склады с артиллерийским вооружением и горюче-смазочными материалами.

Также расчеты установок “Мста-С” задействуют высокоточные боеприпасы, поражающие фортификационные сооружения всех типов, замаскированную технику и позиции противника.

Командир одного из орудий рассказал, что весь процесс стрельбы полностью автоматизирован, что значительно упрощает работу с вооружением. После нанесения ударов по противнику, САУ сразу покидает огневую позицию и возвращается на место постоянной дислокации.