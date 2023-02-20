Словакия и Германия никак не может решить проблему на таможне, которая не позволяет пропускать переданную Украине немецкую технику для ремонта, сообщает РИА Новости. Отмечается, что стороны проводят регулярные совещания, но пока результатов достичь не удалось.

Издание Business Insider поясняет, что Германия достигла ранее договоренностей со Словакией, что на ее территории будет производиться ремонт немецкой техники и вооружения, поступающих с Украины. Однако на таможне возникли сложности.

Из-за бюрократических формальностей оружие в Словакию не пропускают, оно все еще находится на границе. Стороны пытаются найти разумные альтернативы, чтобы все таки обеспечить ремонт вооружения и его отправку назад, на Украину.