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Германия не станет передавать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он объяснил это необходимостью в обучении украинских боевиков.

По словам Писториуса, в распоряжении Германии имеется только один комплекс Patriot. В настоящий момент он применяется для тренировок украинских военных, которые прибывают в страну для обучения.

«И если я не смогу больше тренировать, я не смогу больше обучать украинских военных», — заявил глава Минобороны.

Также министр вновь поднял тему передачи Киеву танков Leopard. Он отметил, что имеется лишь одна возможность увеличить ранее озвученное количество боевых машин модификации 2A6. Если предприятия военно-промышленного комплекса страны сумеют ускорить процесс производства, то Украина получит больше танков.

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