ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные в немецком городе Мюнстере вскоре начнут обучение использованию танков “Леопард 2”. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что боевикам ВСУ будут давать лишь начальные навыки и знания, необходимые для управления боевыми машинами. По его словам, полный курс обучения, который проходят немецкие военнослужащие, занимает много времени, которого в распоряжении Киева просто нет.

Напомним, что первой о передаче Киеву танков Leopard заявила Польша. После этого Германия также приняла решение отправить на Украину свои боевые машины и разрешить их реэкспорт другими европейскими государствами.

В Мюнстере украинские боевики уже проходили обучение, но тогда они получали навыки использования боевых машин пехоты Marder, которые Германия также отправляет на Украину.

Вам может понравиться

Военкор Сладков рассказал об уязвимости американской гаубицы M777

Американские гаубицы M777 показали себя не с лучшей стороны в боевых действиях на Украине. Они оказались слишком уязвимыми для ударов со стороны российских войск. При этом речь идёт не только

Bild: Путин может объявить войну Германии из-за поставок танков на Украину

Война с Германией – один из вариантов того, как Россия отреагирует на поставку Украине немецких танков Leopard 2. Об этом пишет издание Bild, опросив экспертов по поводу нового пакета военной

ТАСС: ВСУ бросили множество тел своих погибших солдат в Соледаре

Большое число трупов украинских военных осталось в Соледаре, после того, как город был освобождён. Бойцы ВСУ не забрали тела своих сослуживцев. Об этом ТАСС рассказал полковник Луганской Народной Республики Виталий