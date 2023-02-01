Украинские военные в немецком городе Мюнстере вскоре начнут обучение использованию танков “Леопард 2”. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что боевикам ВСУ будут давать лишь начальные навыки и знания, необходимые для управления боевыми машинами. По его словам, полный курс обучения, который проходят немецкие военнослужащие, занимает много времени, которого в распоряжении Киева просто нет.

Напомним, что первой о передаче Киеву танков Leopard заявила Польша. После этого Германия также приняла решение отправить на Украину свои боевые машины и разрешить их реэкспорт другими европейскими государствами.

В Мюнстере украинские боевики уже проходили обучение, но тогда они получали навыки использования боевых машин пехоты Marder, которые Германия также отправляет на Украину.