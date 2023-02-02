Весь декабрь прошлого года страны НАТО говорили об отправке на Украину только систем ПВО, в январе обсуждалась тема танков, с февраля начались разговоры об истребителях. При этом ни разу не упоминались реальные потребности украинской армии, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Он отметил, что военная помощь Киеву превращается в банальную рекламную кампанию, не учитывающую необходимость в налаживании логистики и своевременном обучении украинских бойцов использованию того или иного вооружения.

Франция сейчас рассматривает возможность отправки на Украину еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров, с которыми украинские военные хорошо знакомы. Это – реальная помощь, а не реклама вооружений, которые могут быть переданы Киеву тогда, когда окажутся уже ненужными.