Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Весь декабрь прошлого года страны НАТО говорили об отправке на Украину только систем ПВО, в январе обсуждалась тема танков, с февраля начались разговоры об истребителях. При этом ни разу не упоминались реальные потребности украинской армии, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Он отметил, что военная помощь Киеву превращается в банальную рекламную кампанию, не учитывающую необходимость в налаживании логистики и своевременном обучении украинских бойцов использованию того или иного вооружения.

Франция сейчас рассматривает возможность отправки на Украину еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155 миллиметров, с которыми украинские военные хорошо знакомы. Это – реальная помощь, а не реклама вооружений, которые могут быть переданы Киеву тогда, когда окажутся уже ненужными.

Вам может понравиться

Министр обороны ФРГ Писториус: Обучение ВСУ работе на Leopard скоро начнется в Мюнстере

Украинские военные в немецком городе Мюнстере вскоре начнут обучение использованию танков “Леопард 2”. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что боевикам ВСУ будут давать лишь начальные

Опубликованы кадры уничтожения САУ M109A5Ö беспощадным «Ланцетом» под Артёмовском

Модернизированная в Австрии самоходная установка M109A5Ö, которую в Киев отправила Латвия, успешно уничтожена дроном-камикадзе “Ланцет”. В Сети появились кадры последствий удара по САУ. Барражирующий боеприпас угодил в заднюю часть корпуса,

Депутат Гурулёв предрёк появление “сотен видео” с горящими “леопардами” и “абрамсами”

Тяжёлые танки Leopard 2 и Abrams хороши только до тех пор, пока не участвуют в боевых действиях. Российские войска будут успешно уничтожать переданную киевскому режиму тяжёлую технику. Об этом у