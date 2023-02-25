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После встречи министров финансов стран «Большой двадцатки» представители Индии заявили, что не намерены осуждать действия России по проведению специальной военной операции на Украине.

В документе, опубликованном на официальном сайте министерства финансов страны, говорится, что страны G20 не смогли прийти к единому мнению относительно спецоперации. В настоящий момент имеется большое количество суждений о ситуации на Украине и санкциях в отношении РФ.

Минфин Индии отмечает негативное влияние украинского конфликта на глобальную экономику, передает РИА Новости. Также ведомство заявляет, что поддерживает дипломатическое урегулирование противостояния и необходимость в переговорах между Москвой и Киевом.

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