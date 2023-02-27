Микрорайон Ступки на севере Бахмута (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск) освобожден подразделениями «Группы Вагнера». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наличии возможностей для полного окружения Артемовска. Российские ВС уже практически взяли город в кольцо и установили огневой контроль над всеми дорогами, ведущими к нему.

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» за несколько дней освободили Берховку и Ягодное к северу от города, а 27 февраля вошли в Ильиновку. Не исключено, что в таких условиях Киеву придется уводить войска из Артемовска, так как в противном случае в окружении окажется около 60 тысяч боевиков