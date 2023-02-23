Как заявил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко, Киев негативно относится к предложению венгерской стороны о проведении переговоров между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

Напомним, что, по словам главы МИД Венгрии Петра Сийярто, лидеры Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации оказали бы миру огромную услугу, если бы согласились провести совместные переговоры.

Представитель министерства иностранных дел Украины заявил, что Венгрия не имеет права предлагать проводить мирные переговоры по вопросу урегулирования боевых действий на украинской территории без участия Украины.

По словам Николенко данное заявление венгерских дипломатов свидетельствует о переходе Будапешта на другую сторону истории. На своей странице в социальной сети Николенко написал, что Венгрия могла бы оказать огромную услугу всему человечеству, если бы отказалась подыгрывать России на международной арене.