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МИД РФ прокомментировал позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что противостояние действительно может быть завершено в ходе переговоров между Москвой и Киевом. Но для их начала необходимо соблюдение одного важного условия.

«Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», — сообщает министерство иностранных дел РФ.

Но чтобы перейти к переговорам, необходимо прекратить поставки на Украину западного оружия, которое делает бесполезными любые соглашения.

Помимо этого, Украина должна признать, что в состав России отныне входят Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Еще одним условием является демилитаризация и денацификация страны.

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