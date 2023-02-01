Поставки оружия из Северной Кореи для частной военной компании (ЧВК) “Вагнер” снова опровергли. На этот раз соответствующие заявления со стороны США назвали ложными в российском Министерстве иностранных дел. Об этом в беседе с РБК рассказал посол России в КНДР Александр Мацегора.

Дипломат отметил, что России для выполнения задач специальной военной операции нет нужды прибегать к военным поставкам из КНДР.

В ноябре представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что ЧВК “Вагнер” закупает оружие у Пхеньяна. Власти Северной Кореи это отрицали. Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин тогда же сообщил, что Кирби делает много голословных заявлений, основанных на домыслах.

Бойцы ЧВК “Вагнер” в настоящее время участвуют в специальной военной операции России по защите Донбасса. При значительном содействии “вагнеровцев” в январе был освобождён город Соледар в ДНР. Это один из ключевых населённых пунктов для наступления на Артёмовск (Бахмут) – важный узел снабжения всей группировки украинских войск в Донбассе.