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МИД РФ заявил, что космические объекты, которые используются для военной помощи Украине, могут превратиться в законные цели для российских ВС. Можно предположить, что первыми под удар попадут спутники Starlink, применяемые для предоставления Киеву разведывательных данных.

Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале написал, что в распоряжении России имеются средства, способные уничтожать спутники на орбите. Это неоднократно демонстрировали испытания современных систем. В 2021 году одна из них уничтожила старый советский спутник, что вызвало волну возмущения на Западе.

В то же время, нанесение ударов по космическим аппаратам представляет собой больше политический вопрос, поэтому РФ пока не предпринимала столь радикальных мер. После заявления МИД ситуация может измениться.

«Компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара», – сообщило внешнеполитическое ведомство.

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