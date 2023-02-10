Западные кураторы безмолвно взирают на создание на Украине нацистского режима, заявил российский МИД. Ведомство отметило отсутствие какой-либо реакции на видео с расстрелом российского военнопленного, которое на днях появилось в Сети, передает издание “Известия”.

«Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян – на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию», – заявили в МИД РФ.

Напомним, что упомянутое выше видео – не первое, которое оказалось в открытых источниках. Ранее в Сеть попала запись с расстрелом военнослужащих ВС РФ, которые уже сдались в плен. Боевики ВСУ видели, что они сложили оружие, но все же открыли огонь. Тогда адекватной реакции от Запада, который не устает говорить о правах человека и неприятии нацизма, тоже не было. США и зависящие от них европейские страны полностью игнорируют любые правила и конвенции, когда действуют в своих интересах, что является постыдным и лицемерным.