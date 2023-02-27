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Китай четко высказал свою позицию по противостоянию на Украине и поддерживает общение со всеми сторонами конфликта, заявили в МИД страны.

Позиция Пекина четкая и последовательная, говорится в заявлении. Она направлена исключительно на дипломатическое урегулирование конфликта, на организацию мирных переговоров. При этом Китай не делает различий между сторонами и поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной. Одновременно с этим он общается с Западом, стремясь изменить его позицию.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее Китай опубликовал основные принципы, которые должны привести к дипломатическому урегулированию конфликта. Среди них одно из центральных мест заняло прекращение поставок на Украину оружия, которые лишь затягивают противостояние.

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