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Линия соприкосновения становится все ближе к Славянску, российские войска приближаются к городу, поэтому местному населению имеет смысл его покинуть, заявил назначенный Киевом мэр города Вадим Лях.

Он пояснил, что в настоящий момент относительно немного обстрелов города, однако уже в ближайшее время их частота может существенно возрасти. Одновременно с этим увеличатся и риски для жителей города. Поэтому пока имеется возможность, гражданским лучше выехать из Славянска, передает портал “Русская весна”.

Напомним, что Славянск в 2014 году находился под контролем ДНР, однако затем город оккупировали украинские войска. В настоящий момент он все еще остается символов “русской весны” и в любом случае будет освобожден от нацистов.

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