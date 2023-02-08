Президент Украины Владимир Зеленский всегда был и сейчас остается для Европы представителем “пятой колонны”. Независимо от того, знает ли об этом сам украинский лидер или нет, заявил экс-депутат Верховной рады и бывший конкурент Зеленского на выборах Виктор Медведчук.

Он также отметил, что в Европе сейчас идеализируют Зеленского и не критикуют его только по одной причине – это запрещают делать Соединенные Штаты и НАТО. Таким образом они выдают сами себя, ведь именно тот, кто тщательно скрывает правду и запрещает ее озвучивать, является организатором конфликта.

Также Медведчук напомнил, что критика Зеленского строго-настрого запрещена на Украине. Мало того, за нее предусмотрено уголовное преследование. Жители Украины, критикующие действия властей, моментально объявляются “любителями России” и попадают под пресс репрессий и отсутствия каких-либо прав.