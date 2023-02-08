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Соединенные Штаты являются единственным выгодополучателем от конфликта на Украине. Европа, которая следует во всем за Вашингтоном, напротив оказалась на пороге крупнейшего кризиса за всю историю, что может привести к конфликту, считает бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Противостояние на Украине истощает Европу, заявил политик. В какой-то момент ее терпение лопнет, что приведет к столкновению между ЕС и Соединенными Штатами. Кто выйдет из него победителем, прогнозировать сложно.

США также будут пытаться и дальше поддерживать Украину, не прислушиваясь к разумным доводам о необходимости дипломатического урегулирования конфликта. Все дело в том, что Вашингтон практически превратился в политического банкрота и противостояние между Киевом и Москвой – единственный способ скрыть это от мира.

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