Экс-президент Украины Петр Порошенко умолял российского лидера Владимира Путина “забрать Донбасс”, так как не хотел, чтобы этот регион оставался в составе Украины. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

На белорусском телеканале CTV он напомнил, что Путин на любые вопросы о Донбассе заявлял, что регион принадлежит Украине. Однако Порошенко не были нужны ДНР и ЛНР, поэтому он регулярно обращался к президенту России через Медведчука, чтобы уговорить его “забрать” восточные области в состав РФ, передает портал Ura.ru.

Телеведущая также отметила, что Донбасс не был нужен и действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Он отлично осознавал, что после возвращения региона в состав Украины его жители проголосуют за партию Медведчука “Оппозиционная платформа – За жизнь”, что оставит президента не у дел.