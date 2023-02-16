Во время интервью для агентства URA.RU бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о том, что на территории военных полигонов Германии, США и Великобритании закончили обучение бойцы ВСУ, которые сформируют ударный корпус численностью в 70 тысяч человек.

Однако, киевский режим пока не может использовать данных военнослужащих из-за того, что его формирование еще не закончено, а также пока не прибыла выделенная для него военная техника западных стран.

Матвийчук отметил, что можно смело заявить о том, что командование ВСУ сможет закончить формировать свой ударный кулак только через пару месяцев. Так как украинские солдаты должны еще получить технику, освоить ее, получить необходимое количество боеприпасов и провести боевое слаживание между отделениями, взводами и ротами.

Военный эксперт также добавил, что российское командование прекрасно осведомлено о данной ситуации. Именно поэтому в настоящее время идет планомерное выдавливание украинских сил с их позиций по всей линии фронта, чтобы вытянуть их резервы на передовую и перемолоть их там.