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Президент Владимир Путин сообщил, когда начнутся массовые поставки ракет “Циркон”. В своём видеообращении ко Дню защитника Отечества российский лидер рассказал, что это произойдёт уже в этом году. Слова президента приводит ТАСС.

“Циркон” – это гиперзвуковая ракета морского базирования. Ещё в феврале 2019 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию познакомил общественность с характеристиками оружия. “Цирконы” могут развивать скорость до девяти чисел Маха, а поражать цели могут на расстоянии до 1 тысячи километров от места запуска.

Контракт на поставку ракет серии “Циркон” был заключён в 2021 году. В декабре прошлого года российский президент уведомил о залповом пуске ракеты. Предполагается, что этим типом вооружений будут оснащаться в том числе и подводные лодки. Во всяком случае соответствующие испытания успешно проводились ранее. Кроме этого, “Циркон” запускали и с надводных судов.

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