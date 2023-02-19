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Мощный залп из шести ракет «Калибр» попал на видео, сделанное с находящегося рядом корабля, сообщает портал «Рязань Онлайн». Речь идет о последней атаке на украинские инфраструктурные объекты, в результате которой были выведены из строя нефтеперерабатывающее предприятие в Кировоградской области и получила серьезные повреждения Кременчугская ТЭС.

На записи видно, как ракеты одна за одной взмывают вверх. В итоге корабль исчезает в клубах дыма, а боезаряды отправляются точно к намеченным целям.

Напомним, что на Украине постоянно муссируется тема заканчивающихся российских ракет. Но ВС РФ продолжают наносить мощные удары по военным, промышленным, энергетическим объектам противника, парализуют возможность доставлять на линию соприкосновения оружие и технику, а также быстро получать западное вооружение.

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