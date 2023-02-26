Смена власти на Украине в 2014 году была незаконной. Президента Виктора Януковича сместили с поста в результате государственного переворота, считает американский предприниматель Илон Маск.

В одной из социальных сетей он написал, что выборы украинского лидера могли быть сомнительными, однако смена власти также проведена с применением насилия. То, что киевский режим сейчас называет «Евромайданом», было государственным переворотом и в этом уж точно нет никаких сомнений.

Напомним, что Маск ранее предлагал план урегулирования конфликта, включающий признание Крыма территорией России, а также повторное проведение референдумов на Донбасса, В Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. По словам предпринимателя, жители этих регионов имеют право сами определять свое будущее. Киев жестко отреагировать на этот план, обрушив на Маска лавину критики.