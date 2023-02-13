Восстановление функций Starlink для управления украинскими беспилотными аппаратами может спровоцировать эскалацию конфликта, а затем и привести к Третьей мировой войне. Компания SpaceX не намерена допускать ничего подобного, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Он пояснил, что сеть Starlink разрабатывалась исключительно для частного использования. И на Украину она тоже передавалась с такой же целью, однако Киев слишком активно начал использовать оборудование в военных операциях. Это недопустимо, поэтому SpaceX была вынуждена урезать функциональность.

Ограничения коснулись управления беспилотниками, которые ВСУ применяет не только для разведывательных целей, но и для корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по позициям ВС РФ.